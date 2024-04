Regionali in Basilicata, instant poll: Bardi tra il 53-57%

i primi dati

POTENZA Alle 15 sono state chiuse le urne in Basilicata per le elezioni regionali. L’affluenza alle 15 è stata del 48,76%, in calo rispetto al dato del 2019 al 57,27%. Fratelli d’Italia, con una “forchetta” di consensi fra il 23 e il 27 per cento, sarebbe il primo partito in Basilicata: è il dato che emerge dall’instant-poll di “Yoodata”, commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani ieri e oggi. Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (fra il 15 e il 19 per cento), M5s (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento). Nel centrodestra, la Lega otterrebbe fra il quattro e l’otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento. Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l’uno e il tre per cento dei voti. Il presidente uscente della Regione Basilicata, Vito Bardi, candidato del centrodestra, sarebbe tra il 53-57% secondo i primi istant poll di Yoodata per Telenorba delle 15. Piero Marrese del centrosinistra è tra il 41 e il 45%, il candidato di Volt, Eustachio Follia è tra l’1 e il 3%.