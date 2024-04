Cosenza contro il Bari senza Praszelik e Voca. Mille euro di multa per il Catanzaro

giudice sportivo serie b

ROMA Sono sei, tutti per un turno, i calciatori squalificati in serie B dal giudice sportivo. Si tratta di Celjak e Lepore (Lecco), Johnsen (Cremonese), Praszelik e Voca (Cosenza), Riccio (Modena). Tra i dirigenti, un turno per il ds del Bari Ciro Polito per “avere assunto un atteggiamento provocatorio verso i componenti della panchina della squadra avversaria”. Tra gli altri tecnici, un turno per Agnelli (Pisa). Tra le società, ammende a Spezia, Venezia (3.000 euro), Ascoli (2.000 euro), Bari (1.500 euro), Catanzaro (1.000 euro) per lancio di oggetti in campo. .

