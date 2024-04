‘Ndrangheta, il prefetto di Trento: «Mai abbassare la guardia»

l’intervista

TRENTO Il 30 aprile il prefetto di Trento, Filippo Santarelli, lascerà l’incarico per la pensione. «Sono stati 14 mesi intensi – ha detto il commissario del governo -. So di avere fatto il mio dovere senza risparmiarmi: sono riuscito a mantenere l’impegno che mi ero assunto con la comunità di Lona Lases, travolta dal processo sulle infiltrazioni dell’ndrangheta nel tessuto economico del porfido, contribuendo a ricostruire il clima di fiducia. Oggi il paese ha un nuovo sindaco eletto con il regolare esercizio della democrazia. A Lona Lases purtroppo la situazione è venuta alla luce quando la locale della ‘ndrangheta si era già radicata. Ci sono voluti anni per riavere elezioni e servirà ancora tempo perché si torni a fare impresa. In Trentino l’attenzione va sempre tenuta alta: è un territorio ricco e strategico e dunque fa gola alle organizzazioni criminali».