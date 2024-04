‘Ndrangheta, Maestrale: torna in libertà un impiegato Inps – NOME

la decisione

CATANZARO I giudici del Tribunale del Riesame di Catanzaro hanno annullato l’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di Giuseppe D’Andrea (difeso dagli avvocati Di Renzo e Aquilano) arrestato nel corso del blitz “Maestrale” coordinato dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro.

La decisione arriva dopo che la Corte di Cassazione (sesta sezione) aveva già annullato, con rinvio, la misura, per un nuovo giudizio.

Il profilo

Il classe ’77, infatti, secondo l’accusa, «quale pubblico ufficiale impiegato presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della sede di Vibo Valentia, sarebbe stato in grado di informare Giuseppe Armando Bonavita circa la calendarizzazione delle visite fiscali da parte dei medici dell’ente, simulando la sussistenza di patologie quali: “dolore al rachide cervicale con irradiazione alle braccia con parestesie alle mani. Riferisce altresì turbe digestive con associati episodi di vomito post-prandiale, eruttazione, pirosi” per far ottenere a Bonavita l’indennità dalla “Cassa Marittima”». D’Andrea è uno degli imputati nel processo “Maestrale” già iniziato davanti ai giudici del Tribunale di Vibo Valentia. (Gi. Cu.).

