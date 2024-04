Traffico e meteo, le previsioni per il 25 aprile

viabilità italia

ROMA In occasione dei prossimi “ponti di primavera” del 25 aprile e 1° maggio 2024, Viabilità Italia prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale. In particolare, l’aumento del traffico in fase di partenza si scaglionerà tra i movimenti dei due ponti e del fine settimana intermedio, concentrandosi nelle giornate di mercoledì 24 aprile pomeriggio e nella giornata festiva del 25 aprile, con i primi rientri fin dal 26 aprile e un notevole incremento domenica 28 e residualmente nella mattinata del 29. Il centro di coordinamento nazionale prevede poi partenze dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile pomeriggio, con alti volumi di traffico nella giornata del 1° maggio, influenzati anche dagli spostamenti delle gite giornaliere. Nella fase del rientro, invece, la domenica del 5 maggio potrebbe essere segnata da una circolazione molto sostenuta su tutta la rete viaria nazionale, con una coda degli ultimi rientri nella mattina di lunedì 6 maggio.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, secondo quanto elaborato dal dipartimento della protezione Civile, per i prossimi giorni, è previsto il transito di moderate perturbazioni dall’Atlantico verso l’Italia. Il centro di coordinamento nazionale della viabilità raccomanda a quanti si metteranno alla guida di adottare comportamenti responsabili e di tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, “non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti”. Durante i “ponti primaverili”, inoltre, Polizia stradale e Carabinieri aumenteranno il numero delle pattuglie e intensificheranno i controlli lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.