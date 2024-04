Ente Parchi marini, la Giunta regionale nomina Raffale Greco commissario straordinario

DALLA CITTADELLA

CATANZARO La giunta regionale ha confermato il biologo Raffaele Greco commissario straordinario dell’Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione. Greco è stato individuato – si legge nel decreto di nomina del presidente della Regione Occhiuto – “al fine di assicurare la gestione dell’Ente per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la nomina del direttore generale e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell’Ente Parco”. (c. a.)

