Europee, serrate trattative in Forza Italia: prende quota il nome di Giusi Princi

verso il voto

CATANZARO Weekend di lavoro per Forza Italia per la definizione delle candidature alle elezioni europee. Fari puntati anche e soprattutto sulla Calabria, “roccaforte” azzurra chiamata a dare un contributo significativo anche per questa tornata elettorale. Diverse testale nazionali riferiscono che i forzisti stanno limando gli ultimi dettagli, anche con riferimento ai candidati da schierare nel collegio Sud, quello che comprende la Calabria. Serrate trattative sarebbero in atto tra il leader del partito Antonio Tajani con il vicesegretario Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, e con il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. Il partito calabrese dovrebbe portare “in dote” alla lista di Fi due nomi, tra cui un volto femminile, e nelle ultime ore secondo fonti nazionali – che confermano l’indiscrezione riportata nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – si starebbe sempre più profilando la candidatura di Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale guidata da Occhiuto, vicinissima allo stesso Cannizzaro. In lizza vengono ancora considerate anche il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi e la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, ma l’ultimo orientamento che trapela da ambienti di Forza Italia porta alla Princi, che dunque potrebbe essere l’”alfiere” del partito calabrese, che a questo punto in campagna elettorale – spiegano diversi analisti – si mobiliterebbe per il capolista, lo stesso Tajani, e per l’uscente Fulvio Martusciello. A supporto comunque Forza Italia Calabria potrebbe esprimere anche un secondo nome, in termini essenzialmente di candidatura di servizio. Le trattative sull’asse Roma-Calabria comunque continuano e si attendono a breve ulteriori evoluzioni. (c. a.)

