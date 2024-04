Europee, Forza Italia: quasi chiuse le liste della circoscrizione Sud

i nomi

ROMA Ultime limature alle liste di Forza Italia per le europee nella circoscrizione Sud. Raccontano di una riunione, oggi, di Antonio Tajani con i vertici azzurri campani per completare la griglia dei nomi. Scorrendo l’elenco, oltre ai big, forte è la presenza della quota rosa. Capolista sarà il segretario nazionale, Tajani (la sua è una candidatura di bandiera). Confermati 4 uscenti: Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito in Campania e capo delegazione forzista a Bruxelles (alle spalle sette elezioni vinte a preferenza); le salernitane Lucia Vuolo (eletta con la Lega di Matteo Salvini alle europee del 2019) e Isabella Adinolfi (proveniente dal Movimento 5 Stelle); Alessandra Mussolini. Per il macro collegio (composto anche da Puglia, Calabria, Molise, Basilicata) sono in corsa il presidente dell’Avellino calcio, Angelo D’Agostino, nominato dirigente nazionale di Fi alla vigilia delle politiche del 2022; Sonia Palmieri, già assessore regionale al lavoro e alle risorse umane della prima giunta di Vincenzo De Luca; Francesca Salatiello, candidata alle regionali nel 2015 dove risultò prima dei non eletti con più di 8000 voti di preferenza. Della partita pure il senatore Raffaele de Rosa, ex M5S. Per la ‘seconda piazza’ sono in campo, riferiscono fonti parlamentari azzurre, la pugliese Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Brindisi; Giusy Princi, vicepresidente della Regione Calabria e l’abruzzese Antonella Ballone.