Il Cosenza sfida il Bari di Nasti e Giampaolo. Viali: «Ora dimostriamo di essere davvero cambiati»

COSENZA Il Bari è con l’acqua alla gola e cerca punti vitali per la salvezza. Il Cosenza è messo leggermente meglio ma non abbastanza da sentirsi al sicuro. Non c’è quindi nulla di scontato nella sfida che domani pomeriggio al “San Vito-Marulla”, alle 16.15, metterà di fronte i rossoblù di William Viali e i biancorossi di Federico Giampaolo, ex attaccante dei Lupi nella stagione 2001-2002 (5 gol). Un scontro ad alta tensione che intreccia varie storie: partendo, appunto, da Giampaolo, fino ad arrivare a Marco Nasti, il giovane eroe della salvezza del Cosenza un anno fa e oggi attaccante dei “Galletti”, e poi ancora Alessandro Micai e Manuel Marras che a Bari hanno giocato (l’esterno destro con polemica finale con il ds Ciro Polito che si lasciò andare a dichiarazioni violente contro il calciatore, “colpevole” di aver rifiutato alcuni trasferimenti in altri club). Ma è soprattutto il presente che interessa. E il presente, come scritto sopra, racconta una vigilia di tensione per una partita da non sbagliare assolutamente.

Il Cosenza, dopo l’exploit di Reggio Emilia, vorrà chiudere la pratica salvezza proprio a discapito del Bari che arriva a questa gara con tante difficoltà psicologiche e d’attacco: oltre all’infortunato di lungo corso Diaw, non sarà della contesta il bomber della squadra Puscas, indisponibile per una frattura alla mano. L’unica punta presente in organico è proprio Nasti, che potrebbe essere affiancato dal fantasista Sibilli o dal centrocampista offensivo Aramu. La certezza riguarda la presenza massiccia nello stadio cosentino dei tifosi baresi: saranno quasi duemila.

Viali: «Partita fondamentale, non solo per il Bari»

Viali oggi in conferenza stampa ha messo subito le cose in chiaro. «Mi preme sottolineare – ha detto – che ci giochiamo tutto tutti, non solo il Bari. È una partita fondamentale anche per noi, pericolosa, dobbiamo affrontarla con grande attenzione perché davanti avremo una squadra di qualità al di là di quello che dice la classifica. Dobbiamo quindi ripartire da Reggio Emilia, non tanto come risultato o prestazione, ma per l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. Di quella gara dobbiamo tenerci solo le motivazioni che ci hanno permesso di vincere». Al Cosenza la vittoria al San Vito-Marulla manca da ben tre mesi, ma il tecnico ha chiarito che delle statistiche non gli importa niente, «noi dobbiamo dare il massimo perché è una partita troppo importante, quello che è statistica oggi è relativo. Ci giochiamo qualcosa di grandissimo e dobbiamo essere perfetti nell’atteggiamento. Se pensiamo di aver fatto bene a Reggio Emilia perché siamo bravi e per le qualità che abbiamo, partiamo male, perché il Cosenza quelle qualità le ha sempre avute. Per esaltarle però c’è stata una base di convinzione che ha fatto la differenza. Le mie sensazioni? Sono positive. Questa settimana abbiamo martellato di più sull’aspetto mentale perché vogliamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto venerdì scorso». Sul Bari: «Contro il Pisa ha fatto una bella prestazione, con un ottimo secondo tempo. Siamo consapevoli della loro determinazione, ma noi non dovremo essere da meno. Dovremo partire subito forte». Per Viali «questo Cosenza non sa fare calcoli, deve solo andare forte e spingere per novanta minuti per arrivare a un risultato importante. Comunque prima di parlare di riscatto di questa squadra, preferisco aspettare i prossimi giorni in cui c’è dentro tutta la stagione. Dobbiamo ancora dimostrarlo che siamo cambiati». Sulla rinascita di capitan Tommaso D’Orazio: «Più leader hai in un gruppo e più è facile costruire una stagione positiva. Chiaramente salta all’occhio la sua prestazione e il gol, ma per me era importante anche nelle settimane in cui non veniva utilizzato, è un giocatore che dà qualcosa in più a 360 gradi, sta vicino ai compagni e allo staff». Su Forte: «Per lui la doppietta di Reggio Emilia è qualcosa di importante in questo momento, ma sottolineerei anche come è stata condivisa con gli altri compagni, un segnale che fa capire quanto il gruppo senta il momento delicato di questo ragazzo. Siamo molto contenti per lui e consapevoli che può darci una mano in questo finale. Domani è in ballottaggio per una maglia da titolare». Su Nasti: «Giocatore a cui sono affezionato e ragazzo a cui voglio bene. Per due ore sarà un nemico odiato, un avversario». Sulla nuova posizione in campo di Antonucci, Viali ha rivelato che «l’idea è nata dal fatto che un aspettato tattico diverso potesse portare la squadra ad avere una proiezione offensiva migliore. L’abbiamo provata a Reggio Emilia, è venuta bene, con grande convinzione del ragazzo». Sulle condizioni di Calò, Crespi e Viviani: «Calò ha avuto qualche problema fino a metà settimana per poi allenarsi col gruppo e quindi ci sarà. Crespi ha avuto l’influenza per tre o quattro giorni ma è disponibile. Viviani si sta allenando molto bene, mi piace il suo atteggiamento». (fra.vel.)

