Mileto e Nicotera: due Comuni al voto con lo “spettro” dello scioglimento per ‘ndrangheta

emergenza vibonese

VIBO VALENTIA Lo scioglimento del Comune di Tropea per presunte infiltrazioni mafiose riporta all’attenzione generale un tema particolarmente significativo. Nel Vibonese infatti ci sono al momento altre amministrazioni comunali sottoposte ad accesso antimafia da parte della prefettura con il compito di accertare eventuali condizionamenti della ‘ndrangheta, e due di questi Municipi “sotto osservazione” andranno al voto nella prossima tornata elettorale, prevista per l’8 e il 9 giugno: si tratta nello specifico di Mileto e di Nicotera. Per questi due Comuni sono stati indetti i comizi elettorali ma è evidente che sul loro futuro anche immediato incombe il rischio di uno scioglimento da parte del governo nazionale su proposta del ministro dell’Interno: una decisione in tale senso potrebbe arrivare da parte del Cdm anche prima del voto nel caso di Nicotera o subito dopo il voto nel caso di Mileto. Secondo diversi analisti il fatto che per questi due Comuni siano stati indetti i comizi elettorali potrebbe essere un segnale della decisione della prefettura di non chiedere al Governo lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità ma la “Spada di Damocle” dello scioglimento comunque incombe.

