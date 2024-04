Europee, Occhiuto e Cannizzaro ufficializzano la candidatura di Giusi Princi

verso il voto

«Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno saranno un momento estremamente importante per il nostro Paese. L’Italia sceglierà da chi farsi rappresentare al Parlamento Ue, e coloro che saranno eletti parteciperanno alla nascita della futura Commissione e ai processi legislativi comunitari dei prossimi cinque anni.

Forza Italia, portabandiera in Italia del Partito popolare europeo, si candida ad avere un ruolo chiave». Lo affermano in una nota congiunta Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, e Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria e deputato azzurro. «Vogliamo, guidati dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani – candidato in 4 circoscrizioni su 5 -, raggiungere un grande risultato per dare più forza ai nostri valori e al Ppe. Avremo ovunque candidati di qualità, pronti a mettersi in gioco e ad impegnarsi per le battaglie che andranno combattute negli anni a venire». «La Calabria – con la sua classe dirigente nazionale, con i suoi sindaci, con i suoi consiglieri regionali e comunali, con i suoi militanti – sarà come sempre protagonista. Negli ultimi anni la nostra Regione ha fatto registrare le percentuali più alte per Forza Italia, e anche in questa tornata elettorale saremo all’altezza della sfida che ci attende».

La candidatura di Giusi Princi

Nella nota Occhiuto e Cannizzaro ufficializzano, poi, l’indiscrezione pubblicata ieri dal Corriere della Calabria (LEGGI QUI) sulla candidatura della vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi. «L’8 e il 9 giugno saremo in campo potendo contare su un’eccellenza calabrese – si legge ancora – pronta a portare il suo entusiasmo e le sue competenze a Bruxelles e Strasburgo. La vice presidente della Regione, Giusi Princi, infatti, proprio in queste ore ha sciolto la riserva e sarà candidata di Forza Italia nella circoscrizione Sud – che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia». «Un motivo di orgoglio per tutti noi, un’occasione in più per la Calabria per portare le proprie istanze all’attenzione del Parlamento europeo. Giusi Princi è una donna di grande valore, con radicate e positive doti professionali e umane».

«In questi anni in Regione – concludono Occhiuto e Cannizzaro – ha dimostrato tutte le sue virtù e siamo certi che saprà fare altrettanto bene, con il suo bagaglio di esperienze, anche in Europa. Auguri e in bocca al lupo per la campagna elettorale. Correremo con lei e con Forza Italia per una Calabria più forte in Italia e nelle istituzioni Ue».

