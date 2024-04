Nuovo poker del Cosenza: Bari ko e salvezza ipotecata

calcio serie b

COSENZA Nuovo poker del Cosenza contro il Bari e salvezza ipotecata. I Lupi battono al San Vito Marulla la squadra pugliese e a tre giornate dalla fine del campionato di serie B, staccano di cinque lunghezze la zona playout. Dopo Reggio Emilia, i ragazzi di Viali rifilano ancora quattro gol all’avversario di turno, anche se stavolta la sfida contro la squadra dell’ex Giampaolo è stato tutt’altro che a senso unico. Dopo una partenza super e a tratti spettacolare dei rossoblù in vantaggio di due reti grazie a Mazzocchi e al solito Tutino (al 16esimo centro stagionale), i silani hanno sofferto non poco il ritorno del Bari, bravo a riaprire la partita nel finale di primo tempo con l’ex Marco Nasti. Nella ripresa Micai e compagni hanno tenuto botta di fronte all’arrembaggio degli ospiti, prima di chiudere il conto prima con un calcio punizione da applausi di un Calò rigenerato dalla cura Viali (primo gol per lui con la maglia del Cosenza) e con l’ennesimo centro di Forte, alla terza gioia personale di fila dopo una stagione sottotono.

La cronaca. Dopo una punizione respinta da Pissardo, il Cosenza passa al 5′ con un’azione da manuale Calo’-D’Orazio-Mazzocchi. Al 17′ i Lupi raddoppiano con Tutino su assist di Marras. Pochi minuti dopo con una azione fotocopia Tutino sfiora il tris. Ma il Cosenza commette l’errore di abbassarsi troppo lasciando spazio al Bari che va vicino al gol con Kallon, Sibilli (palo) e Pucino, mentre Camporese sfiora l’autogol. Al 44′ Nasti riapre la partita con un guizzo sotto porta. Nel secondo tempo arriva il secondo palo dei “galletti” ancora con Nasti, poi ancora Benali e Sibilli mettono paura a Micai. Ma al 35′ la punizione chirurgica di Calò e il gol di Forte da poco in campo chiude il confronto e regalare mezza salvezza al Cosenza. In chiusura rosso secco a Bellomo. Termina 4-1. (f.v.)

Il tabellino

COSENZA (3-5-2): Micai 6; Venturi 5 (1′ st Fontanarosa 6), Camporese 6, Meroni 6; Marras 6.5 (17′ st Florenzi 6), Zuccon 6 (15′ st Cimino 6), Calò 8 (41′ st Viviani sv), Antonucci 6.5, D’Orazio 6.5; Tutino 7.5 (25′ st Forte 6.5), Mazzocchi 7. In panchina: Lai, Marson, Gyamfi, Crespi, Canotto, Frabotta. Allenatore: Viali 7.

BARI (4-2-3-1): Pissardo 6; Pucino 5.5 (30′ st Dorval 6), Di Cesare 5.5, Vicari 5, Ricci 5; Maita 5 (41′ st Acampora sv), Benali 5.5 (41′ st Achik sv); Kallon 5.5 (30′ st Bellomo 4), Aramu 5.5 (15′ st Morachioli 5), Sibilli 6.5; Nasti 7. In panchina: Brenno, Matino, Lulic, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zamboni. Allenatore: Giampaolo 5.

ARBITRO: Zufferli di Udine 5.5.

RETI: 5′ pt Mazzocchi, 17′ pt Tutino, 44′ pt Nasti, 34′ st Calò, 43′ st Forte.

NOTE: giornata velata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 9.503, di cui 1.507 ospiti. Espulso al 37′ st Bellomo per comportamento antisportivo. Ammoniti: Venturi, Zuccon, D’Orazio, Benali, Pucino, Micai. Angoli: 2-6. Recupero: 3′; 5′.

