Torneo delle Regioni, conclusa la fase a gironi. Ecco verdetti e accoppiamenti dei quarti di finale

calcio a 5

640 gol segnati nelle ottantotto partite della fase a gironi. Basta questo dato per fotografare la bellezza del calcio a cinque di base, lo spettacolo, la dinamicità di uno sport in continua evoluzione grazie al lavoro dei club, dei Comitati Regionali Lnd e della Divisione calcio a cinque. La terza e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni di calcio a cinque in Calabria ha completato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale. Il Torneo riservato alle Rappresentative Regionali della Lega Nazionale Dilettanti con i giovani delle squadre delle categorie Under 19, U17, U15 e femminile si lascia alle spalle i gironi per entrare nella fase ad eliminazione diretta in programma a Reggio Calabria. Delle 73 partecipanti rimangono in pista 32 Rappresentative. Gran parte dei verdetti sono arrivati negli ultimi istanti delle partite della 3^ Giornata grazie alle caratteristiche del futsal ma soprattutto alle Rappresentative già fuori dai Quarti che hanno continuato a dare il massimo fino alla fine. In corsa ancora quattordici Regioni, un bel segnale che sottolinea la qualità di tutta l’Italia C5 giovanile griffata Lega Nazionale Dilettanti. Sugli scudi Marche e Veneto che hanno portato avanti tutte e quattro le squadre. Calabria, Campania, Emilia Romagna, Sicilia in corsa con tre Rappresentative.