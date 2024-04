Europee, Meloni scende in campo: «Sarò capolista in tutte le Circoscrizioni»

Verso il voto

PESCARA «Sono pronta, come sempre a fare la mia parte». L’annuncio arriva dopo un’ora e sette minuti di discorso e la voce di Giorgia Meloni sale di tono, con una nota di entusiasmo, quando conferma che «scendo in campo come capolista delle liste di Fratelli d’Italia in tutte le Circoscrizioni» . È l’annuncio nelle cose e che comunque attendeva l’ufficialità della conclusione della Conferenza programmatica FdI.

«Pensate – ha spiegato – a cosa potrebbero fare se l’8 e il 9 giugno riusciremo a moltiplicare la nostra rappresentanza a Bruxelles e se dovessimo riuscire a costruire una maggioranza di centrodestra anche nel parlamento europeo. Non più maggioranze innaturali tra destra e sinistra, noi possiamo portare anche in Europa il modello italiano, una rivoluzione nella politica europea. Vogliamo fare in Ue quello che abbiamo fatto in Italia il 25 settembre 2022. E’ un’impresa difficile, ma possibile e dobbiamo tentarla: eccola la nostra. strategia. Quando diciamo mai con la sinistra, non usiamo uno slogan per la campagna elettorale da buttare via il giorno dopo, noi parliamo di qualcosa che è nel nostro dna, valeva 11 anni fa e oggi, a Roma e a Bruxelles, noi siamo stati e saremo sempre solo dove le nostre idee si possono realizzare, prendere o lasciare, spero di essere stata chiara».

La premier aveva anche ironizzato sull’assenza a Pescara di Matteo Salvini. «Grazie a tutti i leader di centrodestra di essere qui, grazie ad Antonio e grazie a Matteo, anche se ci ha preferito il ponte… Scherzo ovviamente, so quanto è importante trovare tempo e dedicarsi alla famiglia».

Poi lo stesso leader della Lega con in videocollegamento – camminando per strada, e con la figlia – è intervenuto alla conferenza programmatica di Fdi, invitato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con gli altri leader del centrodestra, tutti in presenza. «Non sono in presenza ma è come se ci fossi – esordisce il vicepremier – mi sono messo giù l’agenda fino al 9 giugno ma era l’ultima domenica che poteva dedicare a mia figlia che si è fatta 4 giorni di febbre e a mio figlio che ha una partita oggi».

