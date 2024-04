L’allarme dei politici tedeschi: «Qui la ‘ndrangheta collabora con altri gruppi mafiosi»

L’intervento

Nella regione della Turingia non è presente solo la ‘ndrangheta calabrese ma anche altre strutture mafiose. Questo quanto annunciato oggi dai presidenti dei gruppi del parlamento regionale dei Socialdemocratici, dei Verdi e della Sinistra, rispettivamente Katharina Koenig-Preuss, Dorothea Marx e Madeleine Henfling, secondo cui è necessario indagare ulteriormente sulle strutture mafiose in Turingia. È inoltre diventato chiaro che la ‘ndrangheta collabora con altre strutture della criminalità organizzata. «Sosteniamo espressamente la creazione di un’altra commissione investigativa nella prossima legislatura e raccomandiamo di estendere l’acquisizione di conoscenze alle attività di altre strutture mafiose», si legge in una nota dei tre presidenti, ripresa dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La commissione è stata istituita nel 2021 e ha esaminato le circostanze relative alla chiusura dell’indagine condotta in Turingia dal 2000 contro presunti membri del gruppo mafioso della ‘ndrangheta. Secondo le informazioni si tratta della prima commissione investigativa in Germania incaricata di indagare sulle strutture mafiose e sulle relative azioni ufficiali. (Nova)