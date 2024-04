Rende, la discarica della vergogna è ancora lì: Federazione Riformista rinnova l’allarme sanitario

spazzatour

RENDE «Una vergogna che si trascina da oltre un mese!» tuona Federazione Riformista di Rende, e noi aggiungiamo che quel cumulo di rifiuti c’è da molto più tempo per come abbiamo documentato nella rubrica Spazzatour (qui l’articolo)… «Una vera e propria discarica a cielo aperto in una zona centralissima della città, tra i supermercati, Conad e Lidl, ricca di negozi, parafarmacie, bar, apprezzati ristoranti e, dunque, frequentata da migliaia di cittadini». Per Federazione Riformista «un disservizio così grave non si era mai visto a Rende; neanche ai tempi delle mini discariche in cui si riducevano, per inettitudine, le cosiddette “isole ecologiche” di (in) felice memoria. Vergogna! Vergogna! Ed ancora vergogna!!!».