Scontro tra auto e moto del 25 aprile, il 30enne Alessio Legato non ce l’ha fatta

il lutto

REGGIO CALABRIA Alessio Legato, il giovane centauro di 30 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 25 aprile nell’incidente sulla Statale 106 a Bocale (nel Comune di Reggio Calabria) è morto oggi nel Gom (Grande ospedale metropolitano) di Reggio Calabria in cui era ricoverato in condizioni gravissime. L’incidente era avvenuto al km 15,300 e aveva coinvolto un autoveicolo e una moto. In quella circostanza aveva perso la vita una donna che si trovava alla guida dell’auto, Gabriella Laganà di 76 anni. Oggi, a distanza di quattro giorni, un altro decesso. Legato era originario di Bova Marina. In un post sui social, il direttore operativo dell’associazione “Basta Vittime sulla Strada statale 106” Fabio Pugliese ha informato che gli organi del ragazzo sono stati donati.

