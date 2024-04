Ponte di Longobucco, l’Anas consegna i lavori per la ricostruzione

il passo in avanti

LONGOBUCCO Un importante passo avanti per il ritorno alla normalità. Ad un anno dal crollo del ponte di Longobucco, l’Anas ha consegnato i lavori per la sua ricostruzione. Il progetto, particolarmente complesso, prevede una fase di demolizione e una, successiva, dedicata alla realizzazione della nuova infrastruttura. Un intervento dunque particolarmente delicato, che richiede anche la realizzazione di opere collaterali per contenere il rischio idraulico. Alla consegna dei lavori il sindaco di Longobucco, Pirillo: “C’è grande soddisfazione nella comunità perché i nostri concittadini vedono finalmente la possibilità di spostarsi con più facilità”, ha commentato Pirillo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato