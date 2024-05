Concertone del primo maggio a Taranto, Naip: «Nelle canzoni e nella vita metto il calabrese»

l’evento

TARANTO «Tanta energia, tanto contatto, tanto sudore ma il sudore va bene, ci stiamo dimenticando di sudare certe volte invece il sudore vuol dire che si fatica e se si fatica qualcosa di concreto si realizza». È euforico al termine di 15 minuti di dj set Naip, artista calabrese tra i protagonisti del concertone del Primo Maggio a Taranto. «Nelle canzoni così come nella vita metto del calabrese ed è una cosa che con la quale oggi convivo benissimo mentre un tempo c’era un conflitto con il nostro del sud oggi ma oggi ho fatto pace ed è bello». Uno maggio fa rima con lavoro e non con conflitto. «Come diceva Bob Marley, questa musica ti prende a pugni, però la musica è diversa dalla guerra». Ma primo maggio è anche libertà, di pensiero e di espressione. «Uno dei momenti più liberi della mia vita sono quei dieci minuti, venti minuti, quell’ora in cui esplodo di libertà. Tutto il resto, come dice Giovanni Truppi, è stringere i denti. Quindi stringiamo i denti». (f.b)

LEGGI ANCHE:

Primo Maggio a Taranto, Roy Paci: «Vi racconto della cena insieme a Naip e Brunori»

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato