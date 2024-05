l’intervista

Il Parco archeologico di Taranto ospita il concertone del Primo Maggio, organizzato dai direttori artistici, Roy Paci, Diodato e Michele Riondino. Sul palco anche due artisti calabresi, Dario Brunori e Naip. Lo start alle 14, la chiusura dell’evento è prevista alle 20. Prima dell’inizio dell’evento, al Corriere della Calabria, Roy Paci svela un particolare inedito relativo ad una cena in compagnia di Brunori e Naip. «Ieri sera siamo stati insieme, è stato divertentissimo. Brunori ha un accento marcato calabrese e quando parla mi strappa sempre una risata. Un grande artista, credo sia attualmente tra i migliori cantautori italiani. Poi alla cena si è aggiunto Valerio Lundini, e vi lascio immaginare come sia andata. Una serata degna dei migliori comici». Sul festival, Paci sottolinea come sia «partito dal basso, senza fondi e con la collaborazione gratuita degli artisti». La chiosa è sulla Calabria, terra che ha ospitato festival e concerti con protagonista Roy Paci. «Crotone come Taranto è bellissima, spero che questo concerto e questa manifestazione del primo maggio possano dare la spinta all’organizzazione di eventi simili». (f.b.)

