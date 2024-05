Europee, tre calabresi in campo con Azione. Quattro nella lista Bonino-Renzi – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Il tandem dei big in testa alla lista. Anche Azione ha depositato l’elenco di candidati alle elezioni europee per quanto riguarda la circoscrizione meridionale: confermate le anticipazioni del Corriere della Calabria sui tre nomi calabresi in campo, vale a dire il segretario regionale del partito, Francesco De Nisi, e quindi Stefania Postorivo, con esperienze politiche nel Cosentino, e Ramona Calafiore, funzionale della Regione. A lavorare sulla definizione della lista De Nisi e il presidente regionale di Azione, Giuseppe Graziano. Capolista nel collegio Sud il leader di Azione, Carlo Calenda (capolista anche in altre tre circoscrizioni), a seguire l’ex ministro Elena Bonetti. Candidato anche Marcello Pittella, ex governatore Pd della Basilicata eletto dieci giorni fa consigliere regionale in Lucania con Azione alleata con il centrodestra, protagonista di uno “scisma” familiare con il fratello Gianni, oggi sindaco di Lauria ma in passato anche europarlamentare con i dem.

In area centrista è stata depositata anche Stati Uniti d’Europa, la lista nata dall’intesa tra Emma Bonino e Matteo Renzi: è la lista con il maggior numero di candidati calabresi, quattro, la segretaria regionale di Iv Nunzia Paese, Filomena Greco, già sindaco di Cariati, Pino Varacalli, già sindaco di Gerace e presidente di FederSanità Anci, e Stefano Mascaro, già sindaco di Rossano, capolista è il segretario del Psi Enzo Maraio, Renzi è in coda alla lista. (c. a.)

LISTA AZIONE – EUROPEE COLLEGIO SUD

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Marcello Pittella

Ramona Calafiore

Luigi Casciello

Carmela Craca

Francesco De Nisi

Libera D’Amelio

Giuseppe Ferrandino

Paola Fanfarillo Manganiello

Dario Galantino

Danila Iacovelli

Valerio Poti

Lucia Iodice

Stefania Postorivo

Giuseppe Sommese

Barbara Preziosi

LISTA STATI UNITI D’EUROPA

Vincenzo Maraio detto “Enzo”

Manuela Zambrano

Nicola Caputo

Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella

Teresa Bellanova

Caterina Miraglia

Alfonso Maria Gallo

Emanuele Pistoia

Massimiliano Stellato

Stefano Mascaro

Adriano Pasculli De Angelis

Giovanna Catacchio

Giuseppe Varacalli detto Pino

Filomena Greco

Antonio Rubino

Eleonora Stomeo della Claudia

Annunziata Paese detta Nunzia

Matteo Renzi

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato