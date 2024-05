Europee, Tridico “punta di diamante” di Conte: con il M5S anche Belcastro – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME La “punta di diamante” è Pasquale Tridico, l’economista di Scala Coeli e già presidente dell’Inps che il leader Giuseppe Conte ha piazzato come capolista e che avrà il sostegno di tutto il partito regionale, e poi al suo fianco il consigliere comunale di Marina di Gioiosa Jonica Giuseppe Nunziato Belcastro, che ha superato le varie selezioni online. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati nel collegio Sud per le elezioni europee: oltre ai due calabresi, da segnalare per il resto che ci sono 7 candidati espressione della Campania, 6 espressione della Puglia, 2 dall’Abruzzo e uno dal Molise. Tra i candidati più conosciuti il docente universitario Maurizio Sibilio, anche lui proposto direttamente da Conte, l’europarlamentare uscente Mario Furore le ex parlamentari Valentina Palmisano, Francesca Anna Ruggiero, Gaia Silvestri e Maria Anna Labarile. Tra le altre liste presentate, la prima è stata quella di Cateno De Luca “Libertà”, che tra i candidati annovera Capitano Ultimo, Sergio De Caprio, già assessore regionale all’Ambiente con Jole Santelli presidente. E poi Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, che tra i candidati annovera tra gli altri Massimo Antonino Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria. (c. a.)

LISTA M5S – EUROPEE COLLEGIO SUD

Tridico Pasquale

Palmisano Valentina

Furore Mario

Sibilio Maurizio

Sarno Maura

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo

LISTA LIBERTA’

Cateno De Luca

Laura Castelli

Francesco Amodeo

Piera Aiello

Donato Amoruso

Sergio De Caprio detto capitano Ultimo

Maria Giuseppa De Donato detta Pina

Katia Di Lella

Nicola Di Matteo

Annarita Foresta

Nicola Giampaolo

Veronica Giannone

Teofilo Migliaccio detto Teo

Paola Piccone

Enrico Rizzi

Dino Rossi

Maria Sbano

Severina Sena

LISTA ALTERNATIVA POPOLARE

Stefano Bandecchi

Donatella Paolill

Massimo Antonino Ripepi

Maria Antonella Carluccio detta Carluccio Antonella

Michele Cornacchia

Laura D’Esposito

Roberto De Angelis

Sonia Citta

Antonio Cento detto Nino

Monica D’Aguì

Antonio Pica detto Tremiti

Antonella Mancino

Arnaldo Gadola

Maria Petrecca

Antonio De Santis

Raffaella Severino

