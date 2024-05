Muore per le esalazioni di una cisterna, dramma nel Vibonese

cronaca

VIBO VALENTIA Dramma nel Vibonese dove un uomo, Francesco Serratore, sarebbe deceduto a causa delle esalazioni provenienti da una cisterna. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Filadelfia. Secondo quanto ricostruito e riportato dal Quotidiano del Sud, l’uomo era intento ad eseguire la pulizia di una cisterna utilizzando dei solventi. E, nel momento in cui si è sporto, sarebbe stato investito dai fumi tossici che lo hanno stordito prima e ucciso poco dopo a causa della esposizione prolungata alle esalazioni. A dare l’allarme è stata la cognata della vittima. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 ma per il 61enne non c’era più nulla da fare.