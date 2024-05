È il calabrese Donald Renda il nuovo batterista della band di Vasco Rossi

talenti di calabria

E’ calabrese il nuovo batterista della band di Vasco Rossi: dopo l’indisponibilità di Matt Laug (ora in forza agli AC/DC) ecco Donald Renda (nella foto tratta dal suo profilo fb), nome già noto ai fan dal momento che figura come batterista nei crediti dell’ultimo singolo di Vasco dal titolo “Gli sbagli che fai”. Nato a Lamezia Terme, in carriera Renda ha collaborato, fra gli altri, con Noemi, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Morgan, Patty Pravo, Biagio Antonacci, Tananai ed Emma. Blasco conferma, per il resto, la formazione dello scorso anno: per ufficializzare la nuova composizione ha scelto la festa dei lavoratori con un video pubblicato sui social che lo stesso Renda ha rilanciato.

Il musicista lametino insegna batteria pop al Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky di Nocera Terinese.