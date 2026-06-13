«Entro 24 ore l’accordo di pace tra Usa e Iran»

SVOLTA VICINA?

ROMA Il premier pachistano Shehbaz Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono “più vicini che mai a un accordo di pace” e che “la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore”. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta “preparando per la firma elettronica dell’accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana”. (Ansa)

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