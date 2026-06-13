Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

SVOLTA VICINA?

«Entro 24 ore l’accordo di pace tra Usa e Iran»

L’annuncio del premier pachistano Shehbaz Sharif. La firma sarà elettronica

Pubblicato il: 13/06/2026 – 13:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Entro 24 ore l’accordo di pace tra Usa e Iran»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA Il premier pachistano Shehbaz Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono “più vicini che mai a un accordo di pace” e che “la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore”. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta “preparando per la firma elettronica dell’accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ACCORDO USA IRAN
iran
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x