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SVOLTA VICINA?
«Entro 24 ore l’accordo di pace tra Usa e Iran»
L’annuncio del premier pachistano Shehbaz Sharif. La firma sarà elettronica
Pubblicato il: 13/06/2026 – 13:49
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ROMA Il premier pachistano Shehbaz Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono “più vicini che mai a un accordo di pace” e che “la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore”. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta “preparando per la firma elettronica dell’accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana”. (Ansa)
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