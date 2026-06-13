Giansanti: «L’agroalimentare è il primo comparto del paese»

l’intervento

ROMA “L’agroalimentare è il primo comparto dell’economia del Paese: la nostra agricoltura cresce costantemente. E lo fa limitando sempre più l’impatto ambientale, grazie all’attenzione dei nostri agricoltori e all’innovazione. La Dieta Mediterranea, ad esempio, è il modello alimentare con l’impronta carbonica più bassa a livello mondiale. Ed è anche la più conosciuta. Perché all’estero quando si pensa all’Italia si pensa al cibo. Ma l’agricoltura è anche un asset strategico, in grado di fornire sicurezza alimentare ai nostri cittadini. Per questo affermiamo con forza che il settore primario va valutato con attenzione e considerazione strategica, non siamo un settore satellitare. L’Europa deve riconoscere che la sicurezza del continente passa dalla sicurezza alimentare”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervistato da Bruno Vespa, al Forum in Masseria, presso la Masseria Li Reni. “L’agricoltura italiana – ha proseguito Giansanti – è un modello economico che coniuga identità, competitività a livello internazionale e sostenibilità. Siamo una presenza capillare: creiamo occupazione e tenuta sociale nelle aree interne. Con le agroenergie concorriamo al 10% della produzione di energia elettrica italiana. Siamo tra i pochi settori a cui la sostenibilità garantisce un vantaggio competitivo. Ma servono risorse, che non sono sussidi ma incentivi. Per questo siamo grati al governo che ha difeso il budget destinato all’agricoltura in Europa. Un budget che siamo certi possa aumentare. E noi continueremo a lavorare in questo senso, al fianco del ministro. L’agricoltura non è negoziabile”.

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