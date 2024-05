Morti bianche, la strage infinita. Oggi altre due vittime

l’emergenza nazionale

NAPOLI Due operai sono morti in due diversi incidenti sul lavoro nel Napoletano. Il primo caso a Lettere, intorno a mezzogiorno, in via Depugliano, un operaio di 57 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. A Casalnuovo, poi, questa mattina presso la clinica Villa dei fiori un operaio 60enne è morto in un cantiere in viale dei Tigli. Indagini in corso dei carabinieri in entrambi i casi per ricostruire la dinamica e la responsabilità.

