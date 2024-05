Regione, nuovo innesto nell’”inner circle” di Occhiuto: Vitanza consulente

dalla cittadella

CATANZARO Nuovo consulente per il presidente della Regione Roberto Occhiuto: si tratta di Roberto Vitanza, magistrato presso il Tar Lazio-Roma, sezione III quater. La nomina di Vitanza è stata formalizzata dal governatore calabrese con un decreto adottato nei giorni scorsi: Vitanza supporterà Occhiuto “quale consigliere giuridico in materia di contenzioso amministrativo della Regione Calabria”, come da autorizzazione del Consiglio di presidenza della Giustizia ammnistrativa”. Secondo quanto si legge nel decreto di nomina, Vitanza “percepirà un compenso annuo lordo pari a 12mila euro oltre Iva e oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, debitamente documentate”. La nomina è stata disposta fino al 31 dicembre 2024, rinnovabile ai sensi della legge regionale 13 del 1996. (c. a.)

