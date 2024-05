Lomonaco: «Si rispettino le vittime di un dolore enorme»

l’intervento

CATANZARO «Lascia perplessi la nota dell’Aidaa con cui si sbandiera la volontà di prendersi cura dei 13 cani che tre anni fa si avventarono, fino a causarne la morte, su una incolpevole giovane di Soverato. La giustizia ha fatto (e sta continuando a fare) il suo corso, individuando ed accertando le eventuali responsabilità umane di quel tragico episodio. É, pertanto, a dir poco fuori luogo che le vittime di un efferato reato riconosciuto dalla legge, debbano quest’oggi rivivere quel dolore perché qualcuno si preoccupa del fatto che, si cita testualmente, “questi cani meritino qualcosa di diverso del fine pena mai”. La collettività lo avrebbe accettato se la richiesta avesse interessato le sorti di un qualsiasi detenuto, convinti del fatto che ogni pena debba essere rieducativa, ancorché giusta e commisurata al reato. Nel caso di specie, quindi, non è possibile accettare detta richiesta, peraltro resa pubblica e quindi maggiormente lesiva, nonché irrispettosa, dello straziante dolore delle vittime. Purtroppo esiste quella zona grigia di reati che hanno come protagonisti, certamente inconsapevoli, gli animali, per i quali i relativi risarcimenti sono spesso di difficile accesso e non bastevoli. Nel caso specifico si rende conto che nessun risarcimento potrà mai essere abbastanza per chi ha perso una figlia, una fidanzata, un’amica, vieppiù in un modo così tragico, ma si ritiene una beffa di pessimo gusto che si chieda “una riabilitazione” per gli animali che hanno provocato quella morte, quando oltretutto c’è chi sta scontando la sua pena in carcere. Si chiede, dunque, che sia rispettato quanto già deciso – seppur in prima istanza – dall’autorità giudiziaria, ma soprattutto che si porti rispetto verso le vittime di un dolore evidentemente troppo grande da poter essere materia di disquisizione alla portata di chiunque». Lo afferma Antonio Lomonaco, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato