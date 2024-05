Pallagorio, il sindaco: «Giornata memorabile. Riconosciamo il giusto valore alle opere di Anselmo Lorecchio»

l’intervista

PALLAGORIO E’ visibilmente emozionato Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio centro crotonese arbereshe. La visita odierna del presidente dell’Albania, Bajram Begaj, non solo rappresenta un momento di riflessione sulla vita e l’opera di Anselmo Lorecchio, un uomo che ha contribuito in modo significativo alla cultura e alla storia delle comunità arbereshe, ma assume un ulteriore valore simbolico in una giornata «storica» di commemorazione. Il filo rosso che lega Calabria ed Albania è sostenuto da profondi legami culturali e storici. «Siamo Paesi fratelli» ha sostenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Una giornata storica, una giornata illuminata dal sole. Il Ministro degli Esteri, tutte le autorità, il Ministro del Kosovo, gli ambasciatori, il Presidente della regione Roberto Occhiuto, l’assessore Gianluca Gallo, il Commissario Madeo, i tre prefetti. È una giornata memorabile, ed è giusto che Anselmo Lorecchio, a 100 anni dalla sua morte, meriti tutto questo», confessa il sindaco al Corriere della Calabria. «Questo – chiosa il primo cittadino – è un punto di inizio per far conoscere la vita e le opere di Anselmo Lorecchio».

