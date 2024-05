Cavallo cade in un pozzo a Crotone, salvato dai vigili del fuoco – FOTO

il salvataggio

CROTONE Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale con supporto di Autogrù è intervenuta questo pomeriggio in via delle Camelie zona nord della città per salvataggio animale. Il malcapitato un cavallo caduto all’interno di un pozzo situato in prossimità dell’abitazione del proprietario. Intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere ed assicurare il povero animale con le fasce di sollevamento in dotazione all’autogru e con lo stesso automezzo veniva recuperato e posto in zona sicura. Il cavallo, in buono stato di salute, veniva affidato al legittimo proprietario.