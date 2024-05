San Basile, il presidente albanese Begaj svela il monumento dedicato a Skanderbeg – FOTO E VIDEO

l’evento

SAN BASILE E’ festa grande per la comunità di San Basile che oggi vive una giornata celebrativa della figura dell’eroe albanese Skanderbeg. E’ stato il presidente albanese Bajram Begaj a svelare il monumento, realizzato in Albania in opera unica dall’artista Ardian Pepa. La statua è alta circa 6 metri. Visibilmente emozionato anche il sindaco del piccolo centro arbereshe ai piedi del Pollino, Vincenzo Tamburi.

Bajram Begaj e Vincenzo Tamburi

«Non è solo una figura storica, ma rappresenta la nostra identità»

Da ieri in Calabria, il presidente Begaj ha visitato molte comunità arbereshe: il momento è utile per stilare un bilancio consuntivo. «Oggi ci troviamo a San Basile ma io vi posso garantire che anche durante la mia prima visita, e in tutti i comuni arbereshe, ho provato un’emozione particolare. C’è storia, c’è cultura, c’è sempre qualcosa che rende gli arbereshe orgogliosi. Vedere i bambini, i giovani, gli anziani cantare in albanese, indossare gli abiti è qualcosa di straordinario». Emozionato, il presidente scopre il monumento dedicato a Giorgio Castriota Skanderbeg, condottiero, patriota e principe albanese che guidò i suoi connazionali alla ribellione contro l’occupazione dell’Albania da parte dei turco-ottomani. «Non è solo una figura storica, ma rappresenta la nostra identità».

Una cultura da tutelare e valorizzare, questo il messaggio che lancia il presidente albanese dalla Calabria riavvolgendo il nastro e tornando all’incontro di ieri con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Un incontro molto proficuo e abbiamo anche celebrato anche il centenario della morte di Anselmo Lorecchio, un personaggio illustre. Questo è il simbolo dell’unione sempre più forte tra gli italiani e gli albanesi». E ovviamente con il vicepremier si è discusso dei rapporti tra i due Stati. «Il nostro partenariato strategico si rafforza con una cooperazione che affonda le proprie radici nella storia. E’ una cooperazione che andrà avanti anche nel futuro», rassicura Begaj.

La statua di Giorgio Castriota Skanderbeg

Le altre autorità presenti

A San Basile, oltre al presidente Begaj sono presenti Xhelal Svecla, Ministro degli Interni del Kosovo, Elbert Krasniqi, Ministro dell’Amministrazione Governativa Locale del Kosovo, Lendita Haxhitasim, Ambasciatrice del Kosovo in Italia, Anila Bitri Lani, Ambasciatrice d’Albania in Italia, Vehbi Miftari, Capo Missione del Kosovo presso la Santa Sede, Vullnet Sinaj, Deputato dell’Assemblea dell’Albania, Loris Castriota Skanderbeg, erede di Skanderbeg, Gianluca Gallo, assessore regionale con delega alle minoranze linguistiche, il vicario dell’Eparchia di Lungro, Papas Pietro Lanza.

