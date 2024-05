Vivarini: «Rallentare in vista dei playoff? No, dobbiamo dare sempre il massimo»

calcio serie b

CATANZARO Ancora due partite e un obiettivo ancora a portata di mano: raggiungere il quarto posto in classifica, distante tre punti. Il Catanzaro ci crede, ancora di più dopo la bella vittoria ottenuta contro la corazzata Venezia. Prima però ci sarà da ottenere il massimo nei prossimi due impegni contro la Ternana e la Sampdoria, due squadre in piena lotta per traguardi diversi: evitare la salvezza e ottenere un posto nei playoff. «Noi – ha detto oggi il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini in conferenza stampa – abbiamo bisogno di energia, di motivazioni, di consapevolezza per ciò che dobbiamo fare in campo anche contro squadre attrezzate come il Venezia, in cui, al di là del risultato, è venuta fuori la partita che volevamo. Spero che la stessa personalità venga messa in campo dai miei ragazzi a Terni. Il nostro obiettivo è portare a casa il risultato». Contro gli umbri non sarà semplice viste le tante defezioni che colpiscono da tempo il Catanzaro. «Di questo mi dispiace tantissimo – ha ammesso l’allenatore – oltre alle assenze di Ghion e D’Andrea, le cui condizioni da valutare di Ambrosino un po’ ci preoccupano (l’attaccante ha preso una botta alla schiena con conseguente versamento sul bicipite femorale, ndr). Io l’ho ricordato alla squadra anche stamattina: siamo tutti indispensabili e adesso dovremo essere bravi a tirar fuori il meglio di noi». Ma considerati gli acciacchi e le condizioni non al top di qualche elemento, non sarebbe meglio rallentare per presentarsi al meglio ai playoff? «Il calcio – ha detto Vivarini sorridendo – è una bella materia, nel senso che quello che si fa solitamente, poi si riesce a ripetere durante le partite. Se uno è abituato a lavorare sempre in un modo, non fa fatica. Nel momento in cui si abbassano le prestazioni, di conseguenza cala il rendimento. Il turn over? Noi cerchiamo sempre di centellinare tutto, difficilmente arriviamo a dei carichi di lavoro troppo alti, abbiamo cercato di evitare dei problemi sotto l’aspetto dell’affaticamento, quindi non è quello il problema. Dobbiamo pensare sempre a mantenere la prestazione alta e dare il massimo. Con cinque cambi le energie possono essere gestite».

Vivarini ha parlato anche del suo progetto tattico e del gioco di alta qualità espresso quest’anno dal Catanzaro. «Un allenatore – ha spiegato – che ha un progetto tattico in testa, nel momento in cui lo vede realizzato e sviluppato dai suoi calciatori non può che rallegrarsi. Questo fa comprendere quanto sia importante dare tempo agli allenatori e al loro progetto. In Italia purtroppo ciò accade raramente, tutti vogliono immediatamente i risultati. Ricordo quando sono arrivato qui a Catanzaro il primo anno, si voleva subito una squadra che cambiasse il progetto tattico. Ci vuole il tempo giusto, il lavoro e l’applicazione dei calciatori. Qui ai ragazzi bisogna fare un grande applauso». Sulla Ternana: «Non dobbiamo ascoltare nessuna voce sul momento di difficoltà della Ternana. Affrontiamo una squadra che avrà grandi motivazioni come l’aveva il Venezia. Dobbiamo vederla come un’altra prova importante per mantenere alta la concentrazione e il nostro livello assoluto. La Ternana ha un attacco di tutto rispetto, a me Raimondo piace tanto. Lo stesso Favilli è un ottimo elemento. Ma anche il centrocampo non è affatto male, ci sono calciatori forti per la categoria». Su Donnarumma: «Deve pensare non tanto alla giocata decisiva che ha fatto con il Venezia, ma a quello che dovrà fare da qui alla fine. Un giocatore del suo livello può darci una grande mano». In terra umbra sarà assente Sounas per squalifica ma rientrerà Situm. Brighenti è in fase di recupero, da lunedì dovrebbe rientrare in gruppo. (redazione@corrierecal.it)