Bcc Mediocrati, Nicola Paldino confermato presidente

l’assemblea

COSENZA L’assemblea della BCC Mediocrati, riunitasi in seduta ordinaria e straordinaria presso l’Hotel Europa di Rende, ha rieletto le cariche sociali confermando la propria fiducia al rinnovato Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente Nicola Paldino. In seno al CdA hanno lasciato la carica gli amministratori Migliarese e Pepe, mentre sono state elette per la prima volta: Stefania Chimenti di Luzzi, Ricercatrice presso l’Università della Calabria, ed Elisa Barberio di San Giovanni in Fiore, Consulente Financial Service.Riconfermati gli amministratori Algieri, Aurelio, Ferraro, Iannini, Paone e Trotta.Il collegio sindacale eletto è formato dai dottori commercialisti Clemente Napoli (presidente), Ennio Galliano Iannelli e Beatrice Guccione. Lasciano l’incarico, il dott. Caiafa, la dott.ssa Cristiano e l’ex presidente Nardi. Con queste modifiche, la percentuale di donne nel CdA – spiega una nota – supera il 50% facendo di quello maschile il genere meno rappresentato e della BCC Mediocrati una delle pochissime banche italiane a trazione femminile. L’età media è 52 anni. «Nel 2023 abbiamo erogato finanziamenti per 110 milioni di euro – ha detto il presidente Paldino -. La raccolta complessiva è pari a 1 miliardo e 111 milioni di euro; gli impieghi netti sono 483,6 milioni di euro (+8% rispetto al 2022) e i fondi propri 76 milioni di euro. L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità la ripartizione dell’utile netto di 10 milioni di euro, che viene destinato per 9.062.859,00 alla riserva legale a fondi propri; per 302mln ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione; per 120.000 ai fini di beneficenza e per 406.883,00 a ristorno soci».

