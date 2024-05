A Cibus i prodotti della “Calabria Straordinaria”. Iiritano: «Sosteniamo anche le piccole aziende»

l’intervista

PARMA Una sessantina di aziende calabresi sono presenti al Cibus, la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy giunta alla 22esima edizione. A Parma, nel padiglione 8, lo stand Calabria mette in vetrina tutte le novità di prodotto che disegnano la mappa delle principali tendenze dell’alimentare italiano e le peculiarità di una regione caratterizzata da prodotti di assoluta eccellenza. «Questa è veramente una vetrina importantissima. Sono presenti aziende anche piccole che hanno modo, con questo stand molto attrattivo, di esporre i loro prodotti di altissima qualità su un mercato nazionale e internazionale», dice Giuseppe Iiritano dirigente generale del Dipartimento agricoltura della Calabria. Al Corriere della Calabria, il dg sottolinea la varietà dell’offerta calabrese al Cibus. «Nell’immaginario collettivo la Calabria non è conosciuta per prodotti come ad esempio i panettoni, presenti oggi a Parma. Anche questi prodotti considerati di nicchia, grazie anche al contributo della Regione, possono godere di una vetrina di assoluto valore e prestigio». L’obiettivo del Dg è chiaro: «Dobbiamo dare la possibilità a tutti, anche alle aziende a conduzione familiare, di promuovere il lavoro svolto e il frutto di questi sforzi, i loro prodotti». (f.b.)