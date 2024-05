Cibus, protagoniste sessanta aziende della “Calabria Straordinaria”. Ecco lo stand – FOTO

l’evento

PARMA Sostenibilità, benessere, nuovi sapori e ingredienti (spesso DOP e IGP). E ancora tradizione, contaminazione e reinterpretazione del gusto. È il viaggio di Cibus 2024 tra le nuove rotte del food. La Calabria è assoluta protagonista della 22esima manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy. A Parma, dal 7 al 10 maggio, una straordinaria vetrina con tutte le novità di prodotto che disegnano la mappa delle principali tendenze dell’alimentare italiano dei prossimi anni e che troveremo presto a scaffale.





I numeri di Cibus

Le oltre 1.000 novità di prodotto presenti a Cibus – 100 delle quali esposte nell’Innovation Corner – evidenziano il forte trend legato a salute e benessere, tanto che il cosiddetto Health & Wellness è un vero e proprio trend con tutta una serie di prodotti in grado di migliorare sia il fisico che la mente. Cibus conferma come il 2024 si possa considerare l’anno del collagene. Il proteico che già spopola tra i bar di Parigi, nella kermesse di Parma si allarga ad altri ambiti. Lo ritroviamo per esempio nel brodo proteico di carne mista a base di ingredienti 100% naturali senza glutammato, né conservanti ed anche senza glutine, a conferma di quanto resti ancora centrale il trend del freeform.

Tendenza local

Dalle tendenze delle cucine del mondo a quelle all local. Dagli agrumi e dai salumi di Calabria al mare di Sardegna con la polpa di granchio blu, un prodotto lavorato totalmente in loco. Dal dolce al salato è il comfort first, dove il cibo diventa un piacere e i prodotti si fanno curiosi.

La Calabria a Cibus

Dopo il successo del Vinitaly di Verona, il meglio della Calabria enogastronomica è presente al Salone Internazionale dell’alimentazione. Sessanta le aziende calabresi impegnate nella rassegna fieristica parmense, unite sotto l’emblema della Calabria Straordinaria, nel padiglione 07-08 (Stand D 024, E 024, F 024, F 036), con la regia della Regione Calabria-Dipartimento Agricoltura, in collaborazione con Arsac. Un racconto di gusto impreziosito da una serie di incontri istituzionali, eventi, tavoli tematici e, in particolare, con i cooking show affidati a due chef rigorosamente calabresi, Armando Codisposti e Antonella Torcasio, che si alterneranno ai fornelli – davanti ai buyers, agli esperti di settore ed alla stampa specializzata – per presentare e valorizzare, con le loro ricette, prodotti e piatti tipici di Calabria.





Il taglio del nastro

Ad inaugurare la 22esima edizione di Cibus, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Presente anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

