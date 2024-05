Morti sul lavoro in Sicilia, il cordoglio del presidente del Consiglio regionale Mancuso

l’intervento

REGGIO CALABRIA “Esprimo i sentimenti di cordoglio del Consiglio regionale della Calabria alle famiglie dei cinque operai morti a Casteldaccia in provincia di Palermo. E’ l’ennesima strage bianca che ripropone, da Nord a Sud, la questione della sicurezza sul lavoro che rimane un drammatico problema irrisolto”. L’ha detto il presidente Filippo Mancuso, aprendo i lavori della seduta del Consiglio regionale della Calabria. “Tutto ciò, oltre a violare il diritto fondamentale di ogni individuo a lavorare in un ambiente sicuro e protetto, oltraggia i valori su cui è fondata la convivenza civile. E sottolinea – ha aggiunto – l’urgenza di fermare le stragi sul lavoro, insistendo, ciascuno per le proprie responsabilità, sulla cultura della sicurezza e della prevenzione, affinché non siano violate le leggi vigenti e le norme poste a tutela dell’incolumità delle persone e in difesa della vita e della dignità di tutti i lavoratori”.

