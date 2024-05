Un turno di stop per Petriccione del Catanzaro. Due giornate di squalifica a Nesta

giudice sportivo serie b

MILANO Due giornate di squalifica per l’allenatore della Reggiana Alessandro Nesta. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie B dopo le gare dell’ultimo turno. Il tecnico degli emiliani, espulso, paga “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale rivolgendo reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente offensive”. Tra i calciatori, otto fermati per un turno: si tratta di Balogh (Parma), Pickel (Cremonese), Calabresi (Pisa), Casasola (Ternana), Gondo (Reggiana), Nikolaou (Spezia), Petriccione (Catanzaro), Rozzio (Reggiana). Tra i dirigenti, un turno a Marulla (Cosenza). Tra le società, ammenda al Palermo (20.000 euro) per il lancio di petardi in campo che hanno costretto all’interruzione della gara per circa 4′ e “per avere inoltre, al termine della gara, lanciata una pietra in direzione dei calciatori della squadra avversaria che si apprestavano ad uscire dal recinto di giuoco”.