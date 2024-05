Ragazza precipitata dalla giostra nel Cosentino, sono due gli indagati

il caso

PAOLA Sono due le persone indagate, con l’accusa di lesioni personali colpose, per l’incidente che sabato scorso ha coinvolto una 16enne di Paola, nel cosentino, precipitata da una giostra durante i festeggiamenti in onore di San Francesco, le cui condizioni sono in miglioramento. La struttura è tutt’ora sequestrata. La ragazza, ricoverata all’ospedale di Paola con una prognosi di 30 giorni, era salita sulle giostre assieme ad alcune amiche quando, per cause in corso di accertamento, è precipitata al di sotto del braccio meccanico. Da allora gli inquirenti hanno indagato su quanto successo anche attraverso la verifica deisistemi di sicurezza della giostra e di tutti gli impianti.

