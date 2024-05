elezioni

Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di “Pace Terra Dignità” di Michele Santoro per la circoscrizione nordovest. In seguito a questa sentenza, “Pace Terra Dignità”, che ha dovuto raccogliere 15mila firme in ogni circoscrizione, sarà presente in tutta Italia. La conferma arriva dallo stesso Santoro, che all’Ansa ha detto: «È stato accolto il nostro ricorso al Tar e saremo quindi presenti in tutte e cinque le circoscrizioni per le elezioni europee».