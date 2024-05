Greco con il cuore calabrese. Dimitri Tataris: «Produco l’olio a Rossano e vendo in tutto il mondo»

l’intervista del Corriere della calabria

PARMA Presenzia silenziosamente agli eventi collaterali del Cibus organizzati dalla Regione Calabria nello stand allestito nel padiglione 8. Sono sessanta le aziende calabresi presenti alla 22esima edizione della fiera internazionale dell’enogastronomia in corso a Parma. Si chiama Dimitri Venneri Tataris e questa è la sua storia.

Un greco calabro

Dimitri ci invita nel suo stand, ci consiglia l’assaggio di uno dei suoi oli e poi parte con il racconto. «Sono figlio di madre calabrese e padre greco». L’azienda di famiglia, “Olio Venneri” ha sede a Rossano ed è li che Dimitri si occupa dell’area marketing e della commercializzazione dei prodotti. «Produciamo olio extravergine di oliva di qualità, come la dolce di Rossano, è il prodotto di punta e l’anno scorso ha vinto tre premi a Londra, Berlino e in Canada: un riconoscimento per la sua qualità», Dimitri mostra fiero – alle nostre telecamere – il marchio di qualità riprodotto sull’etichetta delle sue bottiglie di olio. La famiglia Venneri produce anche «gli oli aromatizzati che vendiamo soprattutto nel mercato estero». Chi meglio di Dimitri conosce e riconosce il valore del territorio nel racconto di un prodotto. «L’olio di oliva è un prodotto mediterraneo, io ho radici mediterranee, il mio destino era scritto».

L’azienda in Calabria e il mercato all’estero

La sede a Rossano, in provincia di Cosenza, e l’attenzione rivolta al mercato estero. «Il nostro mercato più rappresentativo è l’Olanda e abbiamo una buona presenza a in Francia, a Parigi, e nei mercati scandinavi». E in Grecia? «No, – sorride Dimitri – loro hanno il loro olio e sulla produzione sono fortissimi». La diversificazione del prodotto è sicuramente un punto di forza dell’azienda. «Esistono quantità infinite di olio, ogni oliva ha il suo sapore ed è unico – dice Venneri – come ho anticipato l’azienda propone la dolce di Rossano e poi un blend con varie qualità miste, un olio aromatizzato al peperoncino, uno al limone ed uno al rosmarino».

«L’olio sta bene su tutto»

A Cibus, nello stand della Regione Calabria, gli show cooking hanno permesso – grazie alla sapiente arte culinaria dello chef Armando Codispoti – di creare gustosi piatti con prodotti di eccellenza rigorosamente made in Calabria. In quasi tutte le ricette, il più importante ingrediente è proprio l’olio. «Un buon olio extravergine di oliva si abbina benissimo a piatti pronti, sul pane, sul pesce, sulla carne e ovviamente sull’insalata e sui legumi». I buyer affollano il suo stand, è il momento di salutare Dimitri e sua madre, che seduta, guarda con ammirazione Dimitri. L’azienda avrà un futuro a tinte greco-calabre. (f.b.)

