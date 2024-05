Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nel Reggino

il fatto

REGGIO CALABRIA Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuta alle 11.52 di questa mattina nel Reggino, a 7 km da Delianuova, a una profondità di 22 chilometri. Il terremoto localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma è stato avvertito oltre che a Reggio Calabria in varie zone del Reggino, tra cui Taurianova, Bagnara, Rizziconi, Palmi, Gioia Tauro, Locri, San Ferdinando, fino a Messina in Sicilia. Al momento non si segnalano danni a cose e persone.

