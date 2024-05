Cosenza, dopo il record di gol da oggi disponibili le maglie firmate da Gennaro Tutino

calcio serie b

COSENZA Ieri a Como ha raggiunto il record di gol di un calciatore con la maglia del Cosenza in serie B. Ben 20 in 38 partite. Superato Marco Negri che nella stagione 1994-95 di reti ne aveva realizzate 19. Un traguardo storico per il calcio cosentino e per quello che ormai, a furor di popolo e senza più alcun timore reverenziale, in città è considerato da tutti il vero erede di Gigi Marulla. Oggi, per festeggiare questo incredibile traguardo al termine di una stagione a dir poco esaltante, a partire dalle 16.30 i tifosi potranno acquistare nello store di via Arabia le maglie ufficiali del Cosenza calcio firmate dall’attaccante rossoblù. Tutto questo in attesa di conoscere il suo futuro. Molto dipenderà dal presidente del club Eugenio Guarascio che può riscattare il calciatore dal Parma a una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro. Oltre alle maglie, i tifosi sperano che il calciatore firmi anche un nuovo contratto con il club silano. (redazione@corrierecal.it)