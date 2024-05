Edison SpA rinnova la sua fiducia in Simeri Crichi (+450 mila euro)

i fondi

«Era una uggiosa mattinata del 29 febbraio. quando accompagnato dalla mia Vicesindaca Giusy Pugliese, dall’Assessora Mariaelena Prestinaci e dal Presidente del Consiglio Comunale Franco Alberto varcavamo la soglia della sede centrale di Edison Italia, difronte piazza Cadorna a Milano.

L’incontro era stato concordato con l’ing. Vincent Spinelli, direttore gestione Termoelettrica Edison Italia, già venuto, a seguito di una mia richiesta, in comune a Crichi Centro, qualche settimana prima, al fine di verificare la possibilità di rinnovare la Convenzione con Edison SpA. Ad attenderci a Milano, oltre a Spinelli, il responsabile Edison della Business Unit Termoelettrica ing. Luigi Mottura. Le premesse erano tutt’altro che positive. In nessuna centrale in Italia Edison SpA aveva rinnovato una convenzione onerosa per la quarta volta.

Per altro, il management della proprietà francese di Edison, EdF, aveva non poche riserve su di Noi essendo stato Simeri Crichi, già destinatario di loro risorse, un comune che aveva subito l’onta dello scioglimento. In 45 intensi minuti ho esposto le motivazioni e i progetti che volevamo realizzare grazie ai fondi Edison (Ambiente, Politiche Sociali, contrasto al dissesto idrogeologico) ed il nuovo corso della Amministrazione di una comunità sana e laboriosa. Sono partito, specificando subito, che i costi del viaggio da Simeri Crichi a Milano li avevano sostenuti ognuno di tasca propria, proprio perché per Noi il Bene Comune veniva e viene prima di tutto. Così come valori quali serietà, integrità e correttezza amministrativa. Ho poi esposto puntualmente e dettagliatamente come avremmo utilizzato le loro risorse se avessero deciso di concedercele nuovamente in via straordinaria. Giovedì scorso, dopo circa due mesi di attenta e minuziosa valutazione, abbiamo avuto la bellissima notizia che i nostri progetti con relativo e puntuale piano economico sono stati valutati meritevoli di sostegno. Perciò entro maggio firmeremo con Edison SpA la quarta convezione in virtù della quale la Multinazionale Elettrica corrisponderà al comune di Simeri Crichi 450 mila euro in 5 annualità. Avremo così altre importanti risorse per poter continuare a scrivere, sempre più a chiare lettere… #tuttaunaltraStoria». Lo scrive il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella.