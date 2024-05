Domani a Catanzaro il seminario “Oblio oncologico: una battaglia di civiltà”

il convegno

CATANZARO Si terrà domani, martedì 14 maggio, alle ore 10.30, nella sala multimediale del Presidio “Pugliese” della AOU “Dulbecco”, il seminario “Oblio oncologico: una battaglia di civiltà”, promosso dall’AMMI Catanzaro, presieduta da Silvana Aiello Bertucci, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e degli Avvocati del capoluogo. Si discuterà, dal punto di vista sanitario e giuridico, della legge del 7 dicembre 2023 n.193 che ha realizzato una vera e propria rivoluzione culturale ed ha significato un grande traguardo per l’Italia. Interverranno: il commissario straordinario della AOU “Dulbecco”, Simona Carbone; il consigliere regionale, Antonello Talerico; il presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Antonio Ciconte; il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Vincenzo Agosto; il direttore della Breast Unit Presidio “Pugliese”, Francesco Abbonante; il direttore del reparto di Oncologia del Presidio “Ciaccio-De Lellis”, Vito Barbieri; la vice presidente dell’Ammi e oncologa, Caterina Battaglia; l’avvocato e docente universitario, Daniela Marcello. L’evento prevede numero 3 crediti formativi per i medici e gli avvocati partecipanti e iscritti ai rispettivi Ordini professionali.