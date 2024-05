Cosenza, parte il progetto “A scuola di yoga”

l’idea

COSENZA Ha preso avvio a Cosenza il progetto “A scuola di yoga” – che si svolgerà presso il Liceo Scientifico Scorza per tutto il mese di maggio. “A scuola di Yoga” – organizzato dall’Associazione Hasta Cuanto Podemos – prevede lezioni di yoga dedicate agli studenti e ideate appositamente per loro da Anna Bennardo, insegnante certificata che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore della formazione e dell’educazione.

L’obiettivo del progetto è quello di dare ai ragazzi uno strumento per la gestione delle emozioni per contrastare i dati preoccupanti che vedono aumentare a dismisura i casi di depressione e ansia negli adolescenti. Il percorso ideato dall’insegnante di yoga prevede pratiche incentrate sul risveglio muscolare e un focus sulla respirazione da utilizzare come strumento di gestione delle emozioni. Numerosi studi confermano come, dal periodo post pandemico, siano aumentati i casi di depressione. Questo fenomeno assume un aspetto ancora più preoccupanti se si leggono i dati relativi ai fenomeni di ansia e depressione tra giovani e adolescenti. Infatti, i due anni di pandemia, con le restrizioni alla mobilità la conseguente riduzione della vita sociale, hanno determinato un forte impatto sulla salute psicologica, soprattutto tra i più giovani. L’analisi dell’Indice di Salute Mentale (MH) rappresenta il migliore strumento di monitoraggio per quanto concerne la salute mentale – indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come componente fondamentale della salute. Da quest’analisi risulta che, nel 2022, i ragazzi nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni, vi è un marcato peggioramento del benessere psicologico. Una situazione particolarmente critica si registra tra le giovani donne. Entrando nel merito della situazione sul territorio italiano, vediamo che il Sud è l’unica area geografica in cui l’indice non mostra alcun miglioramento nel 2022 e, questa area del Paese resta quella con le peggiori condizioni di benessere psicologico. Nel 2022 i gruppi di popolazione che si trovano ancora con livelli di salute mentale peggiori rispetto al pre-covid sono i giovani e, in particolare, le giovani donne. (Dati Istat Salute 2023)

Considerata la situazione attuale, si rende necessario attuare delle politiche in grado di arginare il fenomeno della depressione in età adolescenziale fornendo ai giovani degli strumenti di consapevolezza del proprio corpo e della propria mente. In questo senso lo yoga è una disciplina che può rivelarsi estremamente utile, conciliando attività fisica a pratiche di meditazione e di concentrazione sul respiro può funzionare come calmante in situazioni di forte stress ed essere uno strumento utile che i ragazzi possono acquisire ed utilizzare a loro piacimento per affrontare le sfide che la vita metterà loro davanti.