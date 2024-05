Diamante, stop ai lavori e sequestro di una struttura mobile nell’area dei Ruderi di Cirella

il caso

DIAMANTE Stop ai lavori e successivo sequestro di una struttura amovibile. E’ l’azione eseguita, nei giorni scorsi, dai Carabinieri di Diamante nello spazio dove insiste il teatro dei Ruderi di Cirella. Da quanto appreso dal Corriere della Calabria, alla base della decisione ci sarebbe la presentazione al Comune della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) non conforme in relazione all’installazione di una struttura mobile. Il nodo, riferisce Alfredo De Luca gestore dell’anfiteatro ed organizzatore di eventi, sarebbe già stato superato e lo stesso promoter calabrese sostiene – al Corriere della Calabria – «di aver pronta una nuova Scia». Il teatro, dunque, non è interessato dal sequestro. La struttura amovibile, da quanto appreso, è necessaria ad aumentare di circa 1.000 unità la capienza di un’area destinata nella imminente stagione estiva ad ospitare una serie di concerti ed eventi che potrebbero richiamare numerosi appassionati. De Luca, tramite il nostro giornale intende «rassicurare tutti perché stiamo ottemperando a tutte le autorizzazioni per far sì che la tribuna sia montata nel modo corretto». (f.b.)

