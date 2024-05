Reggio trema, nuovo attentato dinamitardo in città

Il fatto

REGGIO CALABRIA Attentato dinamitardo a Reggio Calabria. Nel mirino una paninoteca che si affaccia sulla via Nazionale. L’episodio che, sta destando tanta apprensione in città, è avvenuto la notte scorsa quando attorno alle 3,45 un boato ha scosso il quartiere. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale che ha messo in sicurezza l’intera zona. In azione anche le volanti della polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quello che sembra senza dubbio legato alla criminalità organizzata che opera in città. La pista del racket delle estorsioni è quella battuta dagli inquirenti, ma non si escludono altre ipotesi.

Per questo gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza dei tanti esercizi commerciali presenti nella zona.