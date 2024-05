Le “parole perdute” delle radio libere. Il nuovo spettacolo di Giura e Grandinetti

l’evento

LAMEZIA TERME Il primo giugno al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, il giornalista Paolo Giura debutta con il suo nuovo progetto “Le parole perdute”, storia della Radio libere italiane. Insieme a Luigi Grandinetti, altro autore dello spettacolo, Giura è ospite questa sera alle 19.40 su L’altro Corriere Tv (canale 75) nel nuovo appuntamento con “In Primo Piano“: rubrica condotta da Ugo Floro.

Nate negli anni ’70, le radio libere hanno dato voce a chi spesso era costretto a rimanere in silenzio, facendo da colonna sonora ai grandi avvenimenti il Paese. L’ascolto oggi è digitale, libero e accessibile a tutti, ma un tempo riuscire ad accaparrarsi un pezzo di etere per trasmettere musica e programmi aveva il sapore della conquista. Un mondo affascinante e ancora oggi, per certi versi, decisamente poco conosciuto che Giura e Grandinetti portano con la solita passione in teatro.

