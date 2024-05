Simone Perrotta, il campione del mondo calabrese torna a Reggio Calabria per “Un secolo d’azzurro”

l’evento

COSENZA Ci sono calciatori che hanno fatto la storia del calcio, altri che lo hanno cambiato, rivoluzionato, stravolgendo l’ordine classico delle cose e interpretando un ruolo nel rettangolo di gioco in maniera diversa rispetto ai dettimi contenuti nel manuale della storia del fùtbol. Simone Perrotta è sicuramente uno di quei centrocampisti, che non si sono limitati a fare filtro in mezzo al campo o a rincorre gli avversari. L’ex centrocampista di Reggina e Roma ha vinto un mondiale con la Nazionale italiana di calcio nel 2006, da assoluto protagonista. In quella selezione azzurra si parlava calabrese vista la presenza di Rino Gattuso e Vincenzo Iaquinta. Ma torniamo per un attimo a al 46enne calabrese, nato nel Regno Unito, ma originario di Cerisano, in provincia di Cosenza. La sua è una carriera segnata non solo dalla conquista storica della Coppa del Mondo nella finale di Berlino, ma da una svolta decisa ed improvvisa avuta con accanto l’allenatore Luciano Spalletti, oggi Ct degli azzurri. E’ alla Roma, che il commissario tecnico incrocia il destino sportivo di Perrotta e complice una serie di emergenze dovute ad infortuni, lo reinventa trequartista senza affidargli i compiti del numero dieci, ma trasformandolo in tuttocampista in grado di legare il gioco d’attacco con gli altri reparti della sua squadra e facendolo diventare letale in zona gol con i suoi costanti inserimenti. Il risultato è stato straordinario, Perrotta ha inventato – insieme al suo tecnico – un ruolo moderno e mai visto fino a quel momento. Oggi, quando un allenatore schiera un calciatore in quella determinata zona del campo e con gli stessi compiti affidati all’epoca al giocatore calabrese fa riferimento esplicito al ruolo “alla Perrotta”.

Simone Perrotta inaugurerà il 24 maggio a Reggio Calabria la mostra “Un secolo d’azzurro”

La Reggina, la Nazionale e “Un Secolo d’Azzurro”

La carriera di Perrotta inizia nelle giovanili della Reggina, dopo i primi calci con il Castrolibero. Il Sant’Agata all’epoca era una straordinaria fucina di talenti e quello cristallino del centrocampista viene notato dalla Juventus che lo tessera dandogli la prima grande occasione della carriera. Seguiranno le esperienze a Bari ed al Chievo, prima dell’arrivo a Roma. Nella Capitale, trova il suo ex tecnico Gigi Delneri e poi nel 2005 la svolta. Luciano Spalletti assume la guida tecnica della squadra giallorossa e insieme a Totti e Perrotta costruisce una squadra capace di esprimere un calcio moderno, dove i ruoli lasciano posto all’interpretazione dei calciatori e gli schemi e i numeri sulla lavagna vengono cancellati con un colpo di spugna da movimenti e inserimenti senza palla. A distanza di tanti anni, Reggio Calabria e la Nazionale tornano a far capolino nella vita di Simone Perrotta che ha appeso da un po’ ha appeso gli scarpini al chiodo. A Reggio Calabria, infatti, tornerà il 24 maggio 2024 per inaugurare “Un secolo d’azzurro”, la più grande rassegna storica ed antologica sulla Nazionale italiana di calcio con oltre 500 cimeli originali dal 1870 al 2024. La mostra, organizzata dal gruppo Corriere della Calabria, è ospitata nel dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e sarà visitabile fino al 29 maggio. Il calcio si conferma lo sport più amato e praticato dagli italiani. Da qui, l’idea di promuovere una corretta cultura della salute e della prevenzione ospitando. Ogni giorno accanto alla mostra, “Giochiamo d’Anticipo” con una serie di panel e talk ed una squadra composta da istituzioni, medici, docenti, sportivi e pazienti: insieme per contribuire concretamente ad un virtuoso cambiamento.

